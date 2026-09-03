श्रीनगर: सेंट थेरेसा स्कूल और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उल्लास के साथ मनाया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

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शहर के सेंट थेरेसा स्कूल और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस दौरान नन्हे-मुन्ने बच्चे राधा-कृष्ण के आकर्षक स्वरूप में सजे नजर आए। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।विद्यालयों में भक्ति गीत, नृत्य और श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राधा-कृष्ण के रूप में सजे बच्चों के मंच पर पहुंचते ही परिसर तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रमों के दौरान विद्यालय परिसर में भक्तिमय और उत्सवी माहौल बना रहा।सेंट थेरेसा स्कूल में विद्यालय के प्रबंधक रेव. फादर जॉनसन वीसी और प्रधानाचार्या सिस्टर एंसी उक्केन ने विद्यार्थियों को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेम, सत्य, करुणा, शांति और सदाचार की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

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