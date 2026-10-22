{"_id":"6ada1de07fb9fd623d03b98b","slug":"video-srinagar-rashtriya-swayamsevak-sangh-organizes-a-route-path-sanchalan-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से श्रीनगर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन हनुमान मंदिर से शुरू होकर गोलाबाजार, काला रोड और गुरुद्वारा रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान स्वयंसेवक अनुशासित ढंग से कदमताल करते हुए आगे बढ़े। शहर के मुख्य मार्गों से निकले पथ संचलन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

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