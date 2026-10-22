Pauri News: श्रीनगर-दिल्ली एसी बस सेवा शुरू होने में अभी लगेगा समय

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। श्रीनगर से राजधानी दिल्ली का सफर जल्द ही और अधिक आरामदायक होने जा रहा है। परिवहन निगम की ओर से श्रीनगर-दिल्ली एसी मिनी बस (17 सीटर टेंपो ट्रैवलर) के संचालन की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए अब बस का परमिट लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। परमिट मिलते ही इस नई एसी सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। परमिट की औपचारिकताएं पूरी होने में करीब दस दिन लगने की संभावना है।अभी तक पहाड़ से एसी बस सेवा का संचालन नहीं हुआ है। यदि सब ठीक-ठाक रहा तो इसी माह के अंत तक या नवंबर प्रथम सप्ताह में एसी बस का संचालन शुरू हो जाएगा। इस बस के देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से आने-जाने में लोगों को श्रीनगर से दिल्ली आने-जाने में कम समय भी लगेगा। डिपो के प्रभारी अशोक काला का कहना है कि परमिट के कारण फिलहाल मामला लटका हुआ है। 10 दिन में परमिट मिलने की उम्मीद है। परमिट मिलने के बाद इस बस सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा।कहा कि फिलहाल वर्तमान में श्रीनगर से दिल्ली के लिए रोडवेज की तीन सीधी बस सेवाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से शाम छह बजे संचालित होने वाली बस सेवा यात्रियों के बीच खासी लोकप्रिय है। इसके अलावा सुबह आठ बजे व साढे़ नौ बजे भी बस का संचालन हो रहा है। एसी मिनी बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को एक और बेहतर विकल्प मिल जाएगा।