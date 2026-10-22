Pauri News: एसआरटी परिसर ने जीता पहला मैच

गढ़वाल विवि की अंतरमहाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरूसंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के चौरास परिसर स्थित मैदान में अंतर महाविद्यालय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि विवि के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओपी गुसाईं ने किया।पहला मैच डीबीएस देहरादून और एसआरटी टिहरी परिसर के बीच खेला गया। इसमें एसआरटी टिहरी परिसर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।डीबीएस देहरादून ने 86 व टिहरी परिसर की टीम ने 91 रन बनाए। दूसरा मैच बिड़ला परिसर श्रीनगर और बीजीआर परिसर पौड़ी गढ़वाल के बीच हुआ जिसमें बिड़ला परिसर की टीम विजयी रही। बिड़ला परिसर श्रीनगर ने 149 व पौड़ी परिसर की टीम ने 63 रन बनाए। तीसरा मैच एसजीआरआर देहरादून और एचआईटी देहरादून के बीच खेला गया, जिसमें एसजीआरआर ने 206 रन बनाकर जीत हासिल की। इस मौके पर विवि के खेल निदेशक प्रो. जेपी मेहता, डॉ. घनश्याम ठाकुर, डॉ. मुकुल पंत, खेल सचिव वंदना डोभाल, सुदीप कुमार, रामपाल मियां आदि मौजूद रहे।