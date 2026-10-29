करवा चौथ पर धारी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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करवा चौथ पर्व पर श्रीनगर स्थित मां धारी देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। पर्व को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंचने लगे।

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