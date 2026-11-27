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पौड़ी। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बेमियादी कार्य बहिष्कार के चलते 23 हजार से अधिक नौनिहालों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषाहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीते दो नवंबर से जारी कार्य बहिष्कार के बाद जिले के सभी 1853 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हैं। इससे टेक होम राशन (टीएचआर) का वितरण भी ठप है। विभाग के अनुसार, जिले में योजना के तहत पंजीकृत 23,083 लाभार्थी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, विभाग का दावा है कि सप्लायर की ओर से पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है लेकिन केंद्र बंद होने के कारण इसका वितरण नहीं हो पाया है। विभिन्न मांगों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर एप पर ऑनलाइन काम करना भी बंद कर रखा है। इस ऐप के माध्यम से पोषाहार वितरण, बच्चों की गतिविधियों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। कार्य बहिष्कार के कारण केंद्रों पर होने वाली नियमित गतिविधियां और विभागीय ऑनलाइन निगरानी भी प्रभावित हो रही है।- जिले में शून्य से छह साल तक के 19,729 बच्चे पंजीकृतबाल विकास विभाग के अनुसार, जिले में पोषाहार योजना के तहत 23,083 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 1724 धात्री महिलाएं, 1630 गर्भवती महिलाएं, शून्य से छह माह तक के 1740 शिशु, छह से नौ माह तक के 11,340 और तीन से छह साल तक के 6649 बच्चे शामिल हैं। कार्य बहिष्कार के चलते इन सभी श्रेणियों के लाभार्थियों तक पोषाहार पहुंचाने की प्रक्रिया फिलहाल ठप पड़ी हुई है।- दुगड्डा व थलीसैंण में सबसे अधिक लाभार्थीविभाग के ब्लॉकवार आंकड़ों में दुगड्डा में सर्वाधिक 6,273 और थलीसैंण ब्लॉक में 4,205 लाभार्थी हैं। इन दोनों ब्लॉकों में कुल 10,478 लाभार्थी योजना से जुड़े हैं। इन दो ब्लॉकों में गर्भवती और धात्री महिलाओं की संख्या भी अन्य ब्लॉकों की तुलना में अधिक है। ऐसे में कार्य बहिष्कार का असर इन क्षेत्रों में अधिक पड़ रहा है।क्या कहते हैं अधिकारी- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से सभी केंद्र बंद हैं। पोषण ट्रैकर एप पर ऑनलाइन काम भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल कार्यकर्ताओं के काम पर लौटने का इंतजार है। इसके बाद ही पोषाहार का वितरण शुरू हो पाएगा। - डॉ. महबूब खान, प्रभारी जिला बाल विकास अधिकारी पौड़ी।