VIDEO: रोटरी क्लब नैनीताल ने हरिनगर के क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय का कराया जीर्णोद्धार

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नैनीताल। रोटरी क्लब नैनीताल की ओर से हरिनगर स्थित क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय का पूर्ण जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कराया गया है। शुक्रवर को क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में तैयार नए भवन के साथ-साथ नया फर्नीचर और ब्लैक बोर्ड जैसी आवश्यक सामग्रियां विद्यालय को सौंपी गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट और ग्राम सरपंच जया बोरा रहीं। दोनों अतिथियों ने क्लब के इस जनहितैषी कार्य की सराहना की। इस मौके पर रोटरी क्लब नैनीताल की अध्यक्ष शिवांगी शाह, सचिव विनोद दुआ, शैलेंद्र शाह सहित, विक्रम सियाल, सुमित खन्ना आदि मौजूद रहे।

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