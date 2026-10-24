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Nainital News: 15 डिग्री से कम जाने लगा रात का तापमान

Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
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Nighttime temperatures have started dropping below 15 degrees.
हल्द्वानी/नैनीताल। धूप खिलने के साथ ही हल्के बादल भी आ रहे हैं। सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। फिलहाल मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। इधर नैनीताल में शुक्रवार को सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर में मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादल छाने लगे। इसके साथ ही धीमी गति से चली सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास बढ़ा दिया। शाम होते-होते तापमान में गिरावट के चलते लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। माई सिटी रिपोर्टर/संवाद
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