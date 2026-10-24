Nainital News: वीकेंड पर टैक्सियों से नहीं जा सकेंगे कैंचीधाम

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कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों और प्राइवेट वाहनों के लिए सख्त पार्किंग और शटल व्यवस्था की गई है। भीमताल के रास्ते आने वाले वाहनों को अपनी गाड़ियां विकास भवन पार्किंग में खड़ी करनी होंगी जहां से वे स्थानीय शटल सेवा से कैंची धाम पहुंच सकेंगे। ज्योलिकोट, गेठिया और नैनीताल मार्ग से आने वाले वाहनों को भवाली सैनीटोरियम पार्किंग में पार्क करना होगा और वहां से शटल सेवा लेनी होगी।प्लान के अनुसार, सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा बसों और चार पहिया वाहनों के लिए सुबहपहाड़ के यात्री ऐसे पहुंचेंगे गंतव्यअल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन अब लमगड़ा, धनाचूली, धारी और खुटानी बैंड होते हुए भीमताल के रास्ते जाएंगे। हल्द्वानी, काठगोदाम और मैदानी क्षेत्रों से अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाने वाले वाहनों को खुटानी बैंड भीमताल, धारी और धनाचूली बैंड के रास्ते भेजा जाएगा। काठगोदाम से रानीखेत जाने वाले वाहन खुटानी बैंड से डायवर्ट होकर मुक्तेश्वर और रामगढ़ मार्ग से चलेंगे।स्थानीय यातायात को राहत देने के लिए भीमताल, नैनीताल और ज्योलीकोट की ओर से खैरना, गरमपानी या बेतालघाट जाने वाले वाहनों को वाया दूनीखाल-रातीघाट मोटर मार्ग से भेजा जाएगा।