Nainital News: बिजली कटौती से कई इलाकों में आपूर्ति प्रभावित, आज रानीबाग क्षेत्र की बारी

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शीशमहल विद्युत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इससे शीशमहल समेत नैनीताल रोड के आसपास के कई इलाकों की करीब पांच हजार की आबादी प्रभावित रही। अधिशासी अभियंता प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शनिवार को रानीबाग उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में कटौती की जाएगी। इस बीच रानीबाग घाट, इंदिरा नगर काठगोदाम, कलसिया पुल, काठगोदाम थाना, नई बस्ती, नरीमन चौराहा, बद्रीपुरा, रेलवे कॉलोनी, कॉलटैक्स, गायत्री नगर, चांदमारी, आदर्श कॉलोनी, ब्यूरा, गौला बैराज समेत आसपास के इलाकों में बिजली कटौती होगी। संवाद

