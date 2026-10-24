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Nainital News: बिजली कटौती से कई इलाकों में आपूर्ति प्रभावित, आज रानीबाग क्षेत्र की बारी

Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
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Power cuts affect supply in many areas, today it is Ranibagh area's turn
हल्द्वानी। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को बिजली कटाैती रही।
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शीशमहल विद्युत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इससे शीशमहल समेत नैनीताल रोड के आसपास के कई इलाकों की करीब पांच हजार की आबादी प्रभावित रही। अधिशासी अभियंता प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शनिवार को रानीबाग उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में कटौती की जाएगी। इस बीच रानीबाग घाट, इंदिरा नगर काठगोदाम, कलसिया पुल, काठगोदाम थाना, नई बस्ती, नरीमन चौराहा, बद्रीपुरा, रेलवे कॉलोनी, कॉलटैक्स, गायत्री नगर, चांदमारी, आदर्श कॉलोनी, ब्यूरा, गौला बैराज समेत आसपास के इलाकों में बिजली कटौती होगी। संवाद
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