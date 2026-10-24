Nainital News: जम्मू में उत्तराखंड के 23 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। उत्तराखंड के 23 खिलाड़ी नॉर्थ जोन मुए थाई चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता 24 और 25 अक्तूबर को जम्मू विवि के इंडोर हॉल में होगी। प्रदेश की टीम में विभिन्न खेल वर्गों के महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं।
मुए थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि टीम के साथ दो कोच, एक टीम मैनेजर और एक रेफरी भी गए हैं। मुख्य कोच विश्वविजेता खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी हैं जबकि दीपांशु रौतेला सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। यशपाल भट्ट टीम मैनेजर और राष्ट्रीय रेफरी दीपक नौटियाल दल के साथ हैं।
टीम में संचिता पोखरियाल, नितिका पंत, सौम्या गैरोला, अश्मिका कुकरेती, मनस्वी पंवार, हिमानी मेर, मन्नत, अर्पिता आर्य, तनुश्री लटवाल, चांदनी, सूर्यांशु कैंतुरा, तेजस सिंह, अनमोल ममगाईं, कुंदन, युवराज चंद, माधव, आदर्श कंडारी, तरुण, शशांक, स्वराज गैरोला, वंश बोरा, वेदांत बिष्ट और आदित्य लटवाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुए थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि टीम के साथ दो कोच, एक टीम मैनेजर और एक रेफरी भी गए हैं। मुख्य कोच विश्वविजेता खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी हैं जबकि दीपांशु रौतेला सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। यशपाल भट्ट टीम मैनेजर और राष्ट्रीय रेफरी दीपक नौटियाल दल के साथ हैं।
विज्ञापन
टीम में संचिता पोखरियाल, नितिका पंत, सौम्या गैरोला, अश्मिका कुकरेती, मनस्वी पंवार, हिमानी मेर, मन्नत, अर्पिता आर्य, तनुश्री लटवाल, चांदनी, सूर्यांशु कैंतुरा, तेजस सिंह, अनमोल ममगाईं, कुंदन, युवराज चंद, माधव, आदर्श कंडारी, तरुण, शशांक, स्वराज गैरोला, वंश बोरा, वेदांत बिष्ट और आदित्य लटवाल शामिल हैं।
विज्ञापन