Nainital News: जम्मू में उत्तराखंड के 23 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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मुए थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि टीम के साथ दो कोच, एक टीम मैनेजर और एक रेफरी भी गए हैं। मुख्य कोच विश्वविजेता खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी हैं जबकि दीपांशु रौतेला सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। यशपाल भट्ट टीम मैनेजर और राष्ट्रीय रेफरी दीपक नौटियाल दल के साथ हैं।टीम में संचिता पोखरियाल, नितिका पंत, सौम्या गैरोला, अश्मिका कुकरेती, मनस्वी पंवार, हिमानी मेर, मन्नत, अर्पिता आर्य, तनुश्री लटवाल, चांदनी, सूर्यांशु कैंतुरा, तेजस सिंह, अनमोल ममगाईं, कुंदन, युवराज चंद, माधव, आदर्श कंडारी, तरुण, शशांक, स्वराज गैरोला, वंश बोरा, वेदांत बिष्ट और आदित्य लटवाल शामिल हैं।