फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   23 athletes from Uttarakhand to showcase their mettle in Jammu

Nainital News: जम्मू में उत्तराखंड के 23 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
23 athletes from Uttarakhand to showcase their mettle in Jammu
हल्द्वानी। उत्तराखंड के 23 खिलाड़ी नॉर्थ जोन मुए थाई चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता 24 और 25 अक्तूबर को जम्मू विवि के इंडोर हॉल में होगी। प्रदेश की टीम में विभिन्न खेल वर्गों के महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं।
विज्ञापन



मुए थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि टीम के साथ दो कोच, एक टीम मैनेजर और एक रेफरी भी गए हैं। मुख्य कोच विश्वविजेता खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी हैं जबकि दीपांशु रौतेला सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। यशपाल भट्ट टीम मैनेजर और राष्ट्रीय रेफरी दीपक नौटियाल दल के साथ हैं।
विज्ञापन


टीम में संचिता पोखरियाल, नितिका पंत, सौम्या गैरोला, अश्मिका कुकरेती, मनस्वी पंवार, हिमानी मेर, मन्नत, अर्पिता आर्य, तनुश्री लटवाल, चांदनी, सूर्यांशु कैंतुरा, तेजस सिंह, अनमोल ममगाईं, कुंदन, युवराज चंद, माधव, आदर्श कंडारी, तरुण, शशांक, स्वराज गैरोला, वंश बोरा, वेदांत बिष्ट और आदित्य लटवाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed