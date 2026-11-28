{"_id":"6b0abec4f42ac0d4d209e2c9","slug":"video-prd-jawans-took-out-a-candle-march-in-bhimtal-demanding-increase-in-honorarium-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: भीमताल में मानदेय बढ़ाने को लेकर पीआरडी जवानों ने निकाला कैंडल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: भीमताल में मानदेय बढ़ाने को लेकर पीआरडी जवानों ने निकाला कैंडल मार्च
विकास भवन परिसर भीमताल में स्थित जिला युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में शनिवार को पीआरडी जवानों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। पीआरडी जवानों ने विकास भवन परिसर में कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से उनकी दो सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। संगठन के जिलाध्यक्ष हरिकिशन ने बताया कि पीआरडी जवान बीते कुछ समय से सालभर का रोजगार देने, होमगार्ड की तरह मानदेय और डीए देने की मांग को लेकर कार्यबहिष्कार करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों को कम मानदेय में परिवार का खर्चा चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पीआरडी जवानों की मांग को जल्द से पूरा करने की मांग की है। साथ ही कहा अगर जल्द मांग नहीं मांगी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान तरुण कुमार, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।