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वीडियो: राम लीला मैदान में 51 फीट ऊंची दही हांडी फोड़ने में टीमें रहीं नाकाम, वैश्य महासभा के आयोजन में उमड़ी भीड़

Heera

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:33 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:33 PM IST







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हल्द्वानी के श्री राम लीला मैदान में वैश्य महासभा की ओर से आयोजित गणेश महोत्सव में दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता हुई। 51 फीट ऊंची हांडी को कोई भी टीम नहीं फोड़ पाई। ... और पढ़ें

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