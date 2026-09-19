रुद्रपुर: मोबाइल गुम होने पर जमकर हंगामा, युवक बोला- मुझे मुख्यमंत्री धामी से मिलना है, वही मुझे जूता पहनाएंगे

रुद्रपुर शहर की मुख्य सड़क पर देर रात मोबाइल गुम होने को लेकर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। इस दौरान व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ही मुझे जूता पहनाएंगे, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। उसकी बातें सुनकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

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