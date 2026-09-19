रुद्रपुर: मोबाइल गुम होने पर जमकर हंगामा, युवक बोला- मुझे मुख्यमंत्री धामी से मिलना है, वही मुझे जूता पहनाएंगे
रुद्रपुर शहर की मुख्य सड़क पर देर रात मोबाइल गुम होने को लेकर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक उसे समझाने का प्रयास किया।
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रुद्रपुर शहर की मुख्य सड़क पर देर रात मोबाइल गुम होने को लेकर एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। इस दौरान व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ही मुझे जूता पहनाएंगे, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। उसकी बातें सुनकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
बताया गया कि कालागढ़/हाइडल कॉलोनी निवासी सतपाल सिंह सड़क किनारे बैठा था। उसने पुलिस को मोबाइल फोन गुम होने की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने उसके बैग और सामान की जांच की और परिजनों से संपर्क के लिए घर का मोबाइल नंबर मांगा। बातचीत के दौरान वह भावुक नजर आया और बार-बार मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहता रहा। पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराया और मोबाइल बरामद कराने का भरोसा दिया। पानी पिलाने के बाद उसे समझाकर थाने ले जाया गया।
पुलिस के अनुसार, मोबाइल गुम होने की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।