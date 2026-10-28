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वीडियो: हल्द्वानी में करवा चौथ पर बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, खरीदारी और मेंहदी लगवाने की रही होड़

Heera

Updated Wed, 28 Oct 2026 03:40 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 03:40 PM IST







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हल्द्वानी के बाजार में करवा चौथ के अवसर पर खरीदारी और मेंहदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं में खरीदारी और मेंहदी लगवाने की खासी होड़ देखी गई। ... और पढ़ें

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