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हल्द्वानी सड़क हादसा: कार पैराफिट से टकराई, खाई में गिरने से बची; भवाली-भीमताल मार्ग पर लंबा जाम

Wed, 28 Oct 2026 03:22 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Wed, 28 Oct 2026 03:22 PM IST
सार

हल्द्वानी के रानीबाग में भीमताल मार्ग पर कार पैराफिट से टकरा गई, लेकिन खाई में गिरने से बच गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, जबकि भवाली-भीमताल मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने सुचारु किया।

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The car hit the parapet in haldwani
हल्द्वानी सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी शहर के काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र के रानीबाग में भीमताल मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक कार पैराफिट से टकरा गई। गनीमत रही कि कार नीचे खाई में नहीं गिरी, लेकिन इसकी वजह से भवाली-भीमताल मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को किनारे करवाया और यातायात को सुचारु किया।

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हालांकि काफी देर तक वाहन रेंगते रहे। एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि मौके पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है। हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ है।

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