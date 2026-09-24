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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   PG College Kotdwar: Uproar over missing nomination papers; student factions confront each other.

पीजी कालेज कोटद्वार : नामांकन पत्र गायब होने पर हंगामा, आमने-सामने आए छात्र गुट

Thu, 24 Sep 2026 11:53 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:53 PM IST
PG College Kotdwar: Uproar over missing nomination papers; student factions confront each other.
कोटद्वार। पीजी कॉलेज कोटद्वार में वंदेमातरम छात्र संगठन के अध्यक्ष पद के दावेदार मनीष नेगी के नामांकन को लेकर विवाद हो गया। नामांकन पत्र गायब करने का आरोप लगाते हुए भड़के छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्य पर भाजपा सरकार व एबीवीपी का एजेंट होने का आरोप लगाया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे दोनों गुट आमने-सामने आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। देर शाम तक महाविद्यालय प्रशासन और छात्र गुटों के नेताओं के बीच वार्ता जारी रही। इसके चलते देर शाम तक जमा नामांकन पत्रों की सूची जारी नहीं हो सकी। इससे पूर्व एएसपी मनोज ठाकुर ने पीजी कॉलेज कोटद्वार व राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी पहुंचकर पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए।
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