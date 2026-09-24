Kotdwar News: नागरिक मंच ने अधिकारियों के सामने रखीं आमजन की समस्याएं

नागरिक मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कोतवाल प्रदीप नेगी से मिलकर उन्हें बताया कि शहर में कई वाहन बगैर नंबर दौड़ रहे हैं। कई वाहन चालक यातायात नियमों के अनदेखी कर वाहन दौड़ा रहे हैं। वाहनों की तेज गति से जहां घटनाएं हो रही हैं, वहीं साइलेंसर की तेज ध्वनि राहगीरों को परेशान कर रही है। उन्होंने कोतवाल से इस पर अंकुश लगाने और कार्रवाई करने की मांग की।नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त से मिले प्रतिनिधिमंडल ने अग्रिम गृह कर लिए जाने और उसके भुगतान में विलंब होने पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की। चिल्लरखाल-लालढांग मार्ग को लेकर नागरिक मंच का प्रतिनिधिमंडल लैंसडौन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी से मिला। नागरिक मंच के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष चंद्रप्रकाश नैथानी, देवव्रत काला, राजेंद्र पंत, हर्षवर्धन ध्यानी, सुनील कोटनाला, केसीराम निराला, शंकर दत्त गौड़, सुरेश मधवाल आदि शामिल रहे। संवाद