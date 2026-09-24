Kotdwar News: ऋषभ के लापता होने के मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 24 Sep 2026 06:38 PM IST
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11 दिन बाद भी नहीं चला लापता का पता, पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल मंगवाई
डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश करने की तैयारी, परिजनों ने चौकी पहुंचकर जल्द खोजबीन की गुहार लगाई
बैजरो/बीरोंखाल। बैजरो के पास पूर्वी नयार नदी में बाइक गिरने के बाद लापता हुए ऋषभ का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामले में पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच और तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने ऋषभ के मोबाइल की कॉल डिटेल भी मंगाई है और अब डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश करने की तैयारी है।
पुलिस के अनुसार 15 सितंबर की रात करीब 7:30 बजे ऋषभ बाइक से बैजरो के पास जिवई गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक पूर्वी नयार नदी में जा गिरी। हादसे के बाद से ऋषभ लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने नदी के साथ आसपास के जंगलों, घाटियों और संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
बीरोंखाल चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि 11 दिन से खोज अभियान चलाया जा रहा है। अब तक ऋषभ के नहीं मिलने पर मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल के जरिए घटना से पहले और बाद के संपर्कों और संभावित लोकेशन की जानकारी जुटाई जा रही है।
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उधर, बृहस्पतिवार को ऋषभ की मां रेखा देवी और भाई रितिक पुलिस चौकी पहुंचे और ऋषभ को जल्द तलाशने की गुहार लगाई। पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की मदद के लिए परिजनों से ऋषभ के कपड़े भी मंगवाए हैं। पुलिस के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ को दोबारा सर्च अभियान के लिए बुलाया जाएगा।
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डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश करने की तैयारी, परिजनों ने चौकी पहुंचकर जल्द खोजबीन की गुहार लगाई
बैजरो/बीरोंखाल। बैजरो के पास पूर्वी नयार नदी में बाइक गिरने के बाद लापता हुए ऋषभ का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामले में पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच और तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने ऋषभ के मोबाइल की कॉल डिटेल भी मंगाई है और अब डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश करने की तैयारी है।
पुलिस के अनुसार 15 सितंबर की रात करीब 7:30 बजे ऋषभ बाइक से बैजरो के पास जिवई गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक पूर्वी नयार नदी में जा गिरी। हादसे के बाद से ऋषभ लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने नदी के साथ आसपास के जंगलों, घाटियों और संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
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बीरोंखाल चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि 11 दिन से खोज अभियान चलाया जा रहा है। अब तक ऋषभ के नहीं मिलने पर मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल के जरिए घटना से पहले और बाद के संपर्कों और संभावित लोकेशन की जानकारी जुटाई जा रही है।
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उधर, बृहस्पतिवार को ऋषभ की मां रेखा देवी और भाई रितिक पुलिस चौकी पहुंचे और ऋषभ को जल्द तलाशने की गुहार लगाई। पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की मदद के लिए परिजनों से ऋषभ के कपड़े भी मंगवाए हैं। पुलिस के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ को दोबारा सर्च अभियान के लिए बुलाया जाएगा।