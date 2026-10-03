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हरिद्वार में गाजीवाली का कट खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने एनएचएआई अधिकारी को घेरा

Digvijay Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 11:06 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 11:06 PM IST







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हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर गाजीवाली गांव के लिए बनाए गए कट को बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने एनएचएआई के लर्निंग ऑफिसर का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने अधिकारी को करीब दो घंटे तक मौके पर ही रोके रखा और बंद किए गए कट को दोबारा खोलने की मांग की। ... और पढ़ें

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