कुंभ कार्यों की अव्यवस्था पर भड़के पार्षद, कनखल में भाजपा पार्षदों ने किया प्रदर्शन

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कनखल में कुंभ कार्यों की अव्यवस्था को लेकर भाजपा पार्षदों ने प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सड़कें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कुंभ में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये की धनराशि गलत तरीके से खर्च किए जाने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में भाजपा पार्षद भूपेंद्र कुमार, सचिन अग्रवाल, शुभम मंडोला और प्रशांत सैनी ने विरोध जताया।

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