Haridwar News: नारसन ने जीता ओवरऑल खिताब
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:57 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
फोटो
योगस्थली खेल परिसर में दो दिवसीय जनपद स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन
पूजा, नितिन, गुनगुन समेत कई खिलाड़ियों ने जीती व्यक्तिगत चैंपियनशिप
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद में चल रही दो दिवसीय जनपद स्तरीय शैक्षिक एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें नारसन ऑलओवर चैंपियन बना। बहादराबाद दूसरे और भगवानपुर तीसरे नंबर पर रहा।
जिला खेल समन्वयक हरिद्वार गजेंद्र सिंह ने बताया कि अंडर- 14 बालक वर्ग लंबी कूद में राम मोहन भगवानपुर ने प्रथम, ऋतिक नारसन ने द्वितीय, ऊंची कूद में राम मोहन भगवानपुर ने प्रथम, द्वितीय राजवंश भगवानपुर, 100 मीटर दौड़ में गौरव खानपुर प्रथम, ऋतिक रोशन दूसरे स्थान पर रहे।
अंडर- 17 बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में मुस्कान बहादराबाद प्रथम, वर्णिका परमार ने दूसरा, 200 मीटर दौड़ में आरुषि सैनी खानपुर प्रथम, बेस्टी लक्सर दूसरे, 400 मीटर दौड़ में विधि बहादराबाद ने प्रथम, आरुषि सैनी खानपुर ने दूसरा, 800 मीटर दौड़ में संजना रुड़की ने प्रथम, आयुषी नारसन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
अंडर- 19 बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में पूजा बहादराबाद प्रथम, भावना बहादराबाद दूसरे नंबर पर रहीं। 200 मीटर दौड़ में पूजा बहादराबाद प्रथम, निक्की लक्सर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में भावना बहादराबाद ने प्रथम और निक्की लक्सर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
800 मीटर दौड़ में मानसी बहादराबाद ने प्रथम और अक्षत सेन खानपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर दौड़ में मानसी बहादराबाद प्रथम, रिया दूसरे नंबर पर आईं। लंबी कूद में पूजा बहादराबाद प्रथम, समीक्षा खानपुर दूसरे नंबर पर रहीं। गोला फेंक में भावना बहादराबाद प्रथम, रितिका रुड़की दूसरे नंबर पर रहीं।
अंडर-19 बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ में प्रीत उपाध्याय नारसन प्रथम, नितिन रुड़की ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में विशाल बहादराबाद ने प्रथम, तन्मय चौधरी नारसन दूसरे नंबर पर रहीं। 100 मीटर दौड़ में अमित बहादराबाद प्रथम, मनप्रीत भगवानपुर दूसरा नंबर प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में प्रीत उपाध्याय नारसन ने प्रथम, नितिन रुड़की ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद में मनप्रीत सिंह भगवानपुर ने प्रथम, चिराग बहादराबाद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हैमर-थ्रो में तन्मय चौधरी नारसन प्रथम, अभिनव भगवानपुर दूसरे नंबर पर आए।
अंडर-14 बालिका वर्ग में गुनगुन नारसन, अंडर-17 बालिका वर्ग में सलोनी नारसन एवं आयुषी सैनी खानपुर, अंडर-19 बालक वर्ग में नितिन रुड़की और बालिका वर्ग में पूजा बहादराबाद ने व्यक्तिगत चैंपियनशिप हासिल की।
बतौर मुख्य अतिथि जिला युवा कल्याण विभाग हरिद्वार मुकेश भट्ट एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक मुकेश शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र दिए।
इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार अमित कुमार चंद, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरिद्वार अभिषेक शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, पवन राणा, संत कुमार, मनजीत राणा, मुकेश सिंह, धनंजय मलिक, मांगेराम मौर्य, अरुण कुमार खरे, राजीव चौधरी, मनमोहन डबराल, हेमंत सैनी, स्वस्ति त्यागी, रीना देवी, आलोक द्विवेदी, सुनीता देवी
विज्ञापन
योगस्थली खेल परिसर में दो दिवसीय जनपद स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन
पूजा, नितिन, गुनगुन समेत कई खिलाड़ियों ने जीती व्यक्तिगत चैंपियनशिप
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद में चल रही दो दिवसीय जनपद स्तरीय शैक्षिक एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें नारसन ऑलओवर चैंपियन बना। बहादराबाद दूसरे और भगवानपुर तीसरे नंबर पर रहा।
जिला खेल समन्वयक हरिद्वार गजेंद्र सिंह ने बताया कि अंडर- 14 बालक वर्ग लंबी कूद में राम मोहन भगवानपुर ने प्रथम, ऋतिक नारसन ने द्वितीय, ऊंची कूद में राम मोहन भगवानपुर ने प्रथम, द्वितीय राजवंश भगवानपुर, 100 मीटर दौड़ में गौरव खानपुर प्रथम, ऋतिक रोशन दूसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन
अंडर- 17 बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में मुस्कान बहादराबाद प्रथम, वर्णिका परमार ने दूसरा, 200 मीटर दौड़ में आरुषि सैनी खानपुर प्रथम, बेस्टी लक्सर दूसरे, 400 मीटर दौड़ में विधि बहादराबाद ने प्रथम, आरुषि सैनी खानपुर ने दूसरा, 800 मीटर दौड़ में संजना रुड़की ने प्रथम, आयुषी नारसन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
अंडर- 19 बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में पूजा बहादराबाद प्रथम, भावना बहादराबाद दूसरे नंबर पर रहीं। 200 मीटर दौड़ में पूजा बहादराबाद प्रथम, निक्की लक्सर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में भावना बहादराबाद ने प्रथम और निक्की लक्सर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
800 मीटर दौड़ में मानसी बहादराबाद ने प्रथम और अक्षत सेन खानपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर दौड़ में मानसी बहादराबाद प्रथम, रिया दूसरे नंबर पर आईं। लंबी कूद में पूजा बहादराबाद प्रथम, समीक्षा खानपुर दूसरे नंबर पर रहीं। गोला फेंक में भावना बहादराबाद प्रथम, रितिका रुड़की दूसरे नंबर पर रहीं।
अंडर-19 बालक वर्ग 1500 मीटर दौड़ में प्रीत उपाध्याय नारसन प्रथम, नितिन रुड़की ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में विशाल बहादराबाद ने प्रथम, तन्मय चौधरी नारसन दूसरे नंबर पर रहीं। 100 मीटर दौड़ में अमित बहादराबाद प्रथम, मनप्रीत भगवानपुर दूसरा नंबर प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में प्रीत उपाध्याय नारसन ने प्रथम, नितिन रुड़की ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद में मनप्रीत सिंह भगवानपुर ने प्रथम, चिराग बहादराबाद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हैमर-थ्रो में तन्मय चौधरी नारसन प्रथम, अभिनव भगवानपुर दूसरे नंबर पर आए।
अंडर-14 बालिका वर्ग में गुनगुन नारसन, अंडर-17 बालिका वर्ग में सलोनी नारसन एवं आयुषी सैनी खानपुर, अंडर-19 बालक वर्ग में नितिन रुड़की और बालिका वर्ग में पूजा बहादराबाद ने व्यक्तिगत चैंपियनशिप हासिल की।
बतौर मुख्य अतिथि जिला युवा कल्याण विभाग हरिद्वार मुकेश भट्ट एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक मुकेश शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र दिए।
इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार अमित कुमार चंद, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरिद्वार अभिषेक शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, पवन राणा, संत कुमार, मनजीत राणा, मुकेश सिंह, धनंजय मलिक, मांगेराम मौर्य, अरुण कुमार खरे, राजीव चौधरी, मनमोहन डबराल, हेमंत सैनी, स्वस्ति त्यागी, रीना देवी, आलोक द्विवेदी, सुनीता देवी