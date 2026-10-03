{"_id":"6ac0f020aa2934ea3e0a2261","slug":"video-haridwargeneral-assembly-of-general-class-unity-forum-on-4th-october-people-will-gather-for-five-demands-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सामान्य वर्ग एकता मंच की महासभा 4 अक्टूबर को, पांच मांगों को लेकर जुटेंगे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सामान्य वर्ग एकता मंच के तत्वावधान में 4 अक्टूबर 2026 को गांव रानी माजरा में विशाल महासभा आयोजित की जाएगी। हरिद्वार-लक्सर रोड पर होने वाली महासभा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसमें पंडित अधीर कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मंच की ओर से यूजीसी नियम लागू न करने, सामान्य वर्ग आयोग बनाने और आरक्षण आर्थिक आधार पर करने समेत पांच मांगें रखी गई हैं। इसके अलावा एससी/एसटी कानून में संशोधन और ईडब्ल्यूएस नियमों में एकरूपता की मांग भी शामिल है। आयोजकों ने महासभा में करीब 10 हजार लोगों के जुटने का दावा किया है।

... और पढ़ें