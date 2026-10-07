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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Haridwar:120th Annual Celebration of Shri Ramlila Samiti, Mohalla Lakkadharan

श्री रामलीला समिति मौ.लक्कड़हारान का के 120 वां वार्षिकोत्सव

Wed, 07 Oct 2026 09:05 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:05 PM IST
Haridwar:120th Annual Celebration of Shri Ramlila Samiti, Mohalla Lakkadharan
श्री रामलीला समिति (रजि.) मौ.लक्कड़हारान ज्वालापुर हरिद्वार के 120 वें वार्षिकोत्सव सीता जन्म, ताड़का वध,सुबाहु वध लीला का मंचन रंगमंच पर किया गया। अतिथि यथार्थ तुम्बडिया जी, अपूर्व जी तुम्बडिया,श्री वरुण सेतिया जी(मंडी समिति) वंश सेतिया जी(मंडी समिति), शिवम खेवड़िया जी, यज्ञदत्त चक्रपाणि जी, पंडित त्रिपुरारी जी द्वारा मर्यादापुरुषोत्तम राम जी, लक्ष्मण जी की आरती कर आशिर्वाद प्राप्त किया।
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