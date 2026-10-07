श्री रामलीला समिति मौ.लक्कड़हारान का के 120 वां वार्षिकोत्सव

{"_id":"6ac666bb29059f56ae0bc756","slug":"video-haridwar120th-annual-celebration-of-shri-ramlila-samiti-mohalla-lakkadharan-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्री रामलीला समिति मौ.लक्कड़हारान का के 120 वां वार्षिकोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्री रामलीला समिति मौ.लक्कड़हारान का के 120 वां वार्षिकोत्सव
श्री रामलीला समिति (रजि.) मौ.लक्कड़हारान ज्वालापुर हरिद्वार के 120 वें वार्षिकोत्सव सीता जन्म, ताड़का वध,सुबाहु वध लीला का मंचन रंगमंच पर किया गया।
अतिथि यथार्थ तुम्बडिया जी, अपूर्व जी तुम्बडिया,श्री वरुण सेतिया जी(मंडी समिति) वंश सेतिया जी(मंडी समिति), शिवम खेवड़िया जी, यज्ञदत्त चक्रपाणि जी, पंडित त्रिपुरारी जी द्वारा मर्यादापुरुषोत्तम राम जी, लक्ष्मण जी की आरती कर आशिर्वाद प्राप्त किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।