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हरिद्वार: तीन साल बाद खुला श्यामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को मिली राहत
श्यामपुर। तीन साल से स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे श्यामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार से आखिरकार उपचार की सुविधा शुरू हो गई। लंबे समय से बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। पहले दिन अस्पताल में 23 मरीजों ने ओपीडी में पहुंचकर अपना उपचार कराया। दरअसल, स्वास्थ्य केंद्र को शुरू कराने को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने शुक्रवार को पहल की। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे और सीएमओ आरके सिंह को मौके पर बुलाकर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए जिसके बाद शनिवार से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी गईं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले दिन सात डॉक्टरों की टीम तैनात रही। अस्पताल में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ओपीडी संचालित हुई। इस दौरान कुल 23 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें सबसे अधिक मरीज बुखार, खांसी, हाथ-पैरों में दर्द और उल्टी जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इसके अलावा रूटीन चेकअप कराने वाले मरीजों का भी चिकित्सकों ने परीक्षण किया। वायरल बुखार को लेकर उपचार कराने पहुंचे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खुलने के बाद सबसे पहले उपचार कराने पहुंचे गणेश ने इन दिनों चल रहे वायरल बुखार की शिकायत को लेकर अपना इलाज कराया। उसके बाद अन्य ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर परामर्श लिया स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से श्यामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार था, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ग्रामीण लगातार केंद्र खोलने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने समस्या का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को मौके पर बुलाया और केंद्र शुरू कराने की दिशा में पहल की ग्रामीणों ने कहा कि अब छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए हरिद्वार या निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी, साथ ही गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। डॉ साधना शर्मा ने बाताया पहले दिन 23 लोगों को प्राथमिक उपचार किया गया टोटल सात लोगों का स्टाफ है क्योंकि सुबह 8:00 से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे से ज्यादा वायरल बुखार के मरीज आए थे और हाथ पैरों में दर्द, उल्टी, बीपी, शुगर अन्य मरीज भी आए उपचार करने आए बच्चे, बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं डॉ सत्य प्रकाश, नंदनी चौहान फार्मेस्ट, प्रिंयका कोरी स्टाफ नर्स ,अमीरचंद रमोला सामुदाय स्वास्थ्य अधिकारी, मोनिका सहायक नर्सिंग श्यामपुर ग्राम प्रधान योगेश चौहान बताया कि पिछले लंबे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार था लेकिन उसमें स्वास्थ्य सेवा चालू नहीं की गई थी आखिरकार शनिवार से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह शुरू हुई है इसमें डॉक्टर की तैनाती हो गई है अब लोगों को हरिद्वार शहर और अन्य जगह नहीं भटकना पड़ेगा
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