Haridwar News: दूध टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर ख्याति ढाबे के पास रविवार को दूध के टैंकर और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को भूमानंद निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, फारुख (55) पुत्र मोबीन निवासी इब्राहिमपुर बाइक से हाईवे पर जा रहे था। ख्याति ढाबे के पास रुड़की की ओर जा रहे दूध के टैंकर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में फारुख गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को भूमानंद निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाॅक्टरों ने इलाज के दौरान मृतक घोषित कर दिया।सीओ संजय चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। फरार टैंकर चालक की तलाश की जा रही है।