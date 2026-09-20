{"_id":"6ab011a4e45d9ebaa902813e","slug":"video-haridwar-four-green-mango-trees-cut-down-without-permission-in-a-mango-orchard-under-the-cover-of-darkness-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार: आम के बाग में रात के अंधेरे में बिना अनुमति चार हरे आम के पेड़ काटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादराबाद। अलीपुर मार्ग स्थित एक आम के बाग में रात के अंधेरे में बिना अनुमति चार हरे आम के पेड़ काट दिए गए। पेड़ों को काटने के बाद उन्हें मौके से ले जाया गया। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए रात में ही ट्रैक्टर से बाग की जुताई कर दी गई। सुबह जानकारी मिलने पर उद्यान विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार, अलीपुर मार्ग स्थित एक बाग में बिना अनुमति आम के हरे पेड़ों को काटे जाने की सूचना मिली थी।रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चार पेड़ों को जड़ से काट दिया गया। पेड़ों को मौके से हटाने के बाद ट्रैक्टर से बाग की जुताई कर दी गई, जिससे वहां पेड़ काटे जाने के साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया।

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