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हरिद्वार: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो पामोलीन ऑयल 30 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद
- देर रात्रि उपायुक्त गढ़वाल मण्डल आर एस रावत के नेतृत्व में सहायक आयुक्त हरिद्वार महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन व पवन कुमार तथा एसपी (देहात) अभय प्रताप सिंह ने रुड़की ब्लॉक के नन्हेड़ा अनेतपुर स्थित पनीर निर्माण इकाई का निरीक्षण किया I
- छापेमार कार्यवाही में आजाद नामक व्यक्ति प्रतिबंधित किये गये एनालाग से पनीर बनाता पकड़ा गया I
- मौके पर लगभग 02 टीनों में 20 किलो पामोलीन ऑयल 30 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद किया गया।
- पुलिस की सख्त पूछताछ में पनीर निर्माता ने स्वयं स्वीकार किया कि वह पामोलीन ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर से पनीर बनाता है
- बाजार में 240 रुपये प्रति किलो की दर से पनीर बेचता है। मौके पर लगभग 2 क्विंटल सेमी प्रोसेस्ड पनीर तथा 20 किलो पामोलीन ऑयल को नष्ट कराया गया तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर को सीज करके जब्त किया गया।
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