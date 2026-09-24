{"_id":"6ab5688198e487dd340a193b","slug":"video-dm-mayur-dixit-inspected-bhagat-singh-chowk-instructions-to-remove-encroachment-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएम मयूर दीक्षित ने भगत सिंह चौक का किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भगत सिंह चौक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चौक पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने नगर निगम को झाड़ियों की कटाई और नाले की सफाई कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान ज्वालापुर की ओर नाले पर स्लैब डालने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

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