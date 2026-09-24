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Haridwar News: आरक्षण और सामाजिक न्याय की मांग, भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन

Thu, 24 Sep 2026 07:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:43 PM IST
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Demands and protests for reservation and social justice
कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिडकुल। आरक्षण, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एडीएम को 24 सूत्री ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश अध्यक्ष अम्बरीश कुमार ने कहा कि देश और प्रदेश में आरक्षित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकारी सेवाओं में आरक्षित पदों के बैकलॉग को तत्काल प्रभाव से भरने और आरक्षण व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने आगामी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना में अलग आंकड़े दर्ज करने पर जोर दिया ताकि नीति-निर्माण में सही आंकड़े सामने आ सकें।
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मांग की गई कि उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं को 50% आरक्षण, वंचित वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उचित भागीदारी तय की जाए। विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े आरक्षित बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाए।
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प्रदर्शन में मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि वंचित वर्गों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण मांगों पर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मनीष प्रीतपुरिया, अमित कुमार, कपिल कुमार, शिव कुमार, जोगिन्द्र कटारिया, राशिद आदि मौजूद रहे।
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