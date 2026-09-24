Haridwar News: महिला के कमरे से मोबाइल फोन चोरी करते दो पकड़े

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हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र एक महिला के कमरे में घुसकर मोबाइल फोन चोरी करते हुए दो युवकों को पकड़ लिया गया। दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, शिवगंगा लोटर कॉलोनी निवासी खुशबू देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 सितंबर को वह अपने कमरे के बाथरूम में नहा रही थीं। बाहर निकलने पर कमरे से दो युवक निकलते दिखाई दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों के पास उनका मोबाइल मिला, जिसके बाद उन्हें मोबाइल समेत थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आरोपी जीतू, रितिक निवासी शेरकोट बिजनौर को जेल भेज दिया गया। संवाद