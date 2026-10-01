लोहाघाट-पिथौरागढ़ एनएच पर हादसा: बसौन के पास डंपर खाई में गिरा, चालक दीपक की मौत

चंपावत जिले के लोहाघाट-पिथौरागढ़ एनएच पर बसौन के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर सवार दीपक कुमार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंपर पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर आ रहा था। बसौन के पास अचानक अनियंत्रित होकर डंपर खाई में गिर गया। हादसे में डंपर सवार दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है।

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