लोहाघाट-पिथौरागढ़ एनएच पर हादसा: बसौन के पास डंपर खाई में गिरा, चालक दीपक की मौत
चंपावत के बसौन के पास लोहाघाट-पिथौरागढ़ एनएच पर एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में डंपर सवार दीपक कुमार की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। अन्य लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है।
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चंपावत जिले के लोहाघाट-पिथौरागढ़ एनएच पर बसौन के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर सवार दीपक कुमार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डंपर पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर आ रहा था। बसौन के पास अचानक अनियंत्रित होकर डंपर खाई में गिर गया। हादसे में डंपर सवार दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरे डंपर की जांच शुरू की। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। घायलों की तलाश के लिए खाई में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।