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चंपावत में रोजगार की नई उम्मीद: पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी बोले- टाटा कंपनी के साथ मिलकर करेंगे काम
चंपावत में सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए वह टाटा कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। खेतीखान में किसानों के खेतों में जैविक सल्यूशन काफी फायदेमंद है, इस पर वृहद स्तर पर काम किया जाएगा। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महेंद्रा और आईटीसी कंपनियों से भी संपर्क किया गया है।
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