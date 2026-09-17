सिमली औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों ने की भगवान विश्वकर्मा की पूजा

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कर्णप्रयाग के सिमली औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों ने वेदिक मंत्रों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। आचार्य लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल ने विधि-विधान से पूजा कर यज्ञ में आहुतियां अर्पित कीं। धार्मिक अनुष्ठान में संतोष नेगी, रामेश्वरी नेगी, अतुल निराला, भरत सिंह नेगी समेत कई उद्यमी शामिल हुए। उद्यमियों ने भगवान विश्वकर्मा से सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

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