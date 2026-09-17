उत्तराखंड: यूकेएसएसएससी, वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों पर भर्ती का मौका, आयोग ने जारी किया विज्ञापन

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि : 22 सितंबर

आवेदन की अंतिम तिथि : 22 अक्तूबर

आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि : 26 से 27 अक्तूबर

शारीरिक दक्षता परीक्षा (अनंतिम तिथि) : 19 नवंबर से

दो चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

पहले चरण में शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षा होगी, जो अर्हकारी है। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को चार घंटे में 25 किमी और महिला अभ्यर्थियों को चार घंटे में 14 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को शॉट पुट, लंबी कूद एवं ऊंची कूद में भाग लेना होगा। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 अंकों की दो घंटे की वस्तुनिष्ठ ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई ऋणात्मक अंक काटा जाएगा।

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आवेदन शुल्क:

सामान्य एवं उत्तराखंड ओबीसी : 300 रुपये

उत्तराखंड एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग : 150 रुपये

अनाथ अभ्यर्थी : निशुल्क