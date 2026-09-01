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पोखरी: विज्ञान प्रीमियर लीग में आराध्या और आयुष ने मारी बाजी

Tue, 01 Sep 2026 06:36 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:36 PM IST
Pokhari: Aradhya and Ayush triumph in Science Premier League.
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी में विकासखंड स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड पोखरी के विभिन्न विद्यालयों के 94 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में 37 और सीनियर वर्ग में 57 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
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