{"_id":"6acbb83226bef536ad050c30","slug":"video-karnaprayag-foot-march-begins-with-prayers-to-goddess-chandika-to-reach-dehradun-on-the-20th-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: मां चंडिका की पूजा अर्चना के साथ हुई पद यात्रा शुरू, 20 को पहुंचेगी देहरादून","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग। सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण अस्पताल बनाए जाने और शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर रविवार को सिमली से पद यात्रा शुरू हो गई है। नवरात्र के पहले दिन चंडिका देवी की पूजा अर्चना के साथ ही शुरू हुई पद यात्रा का पहला पड़ाव 17 किमी दूर गौचर रहेगा। ढोल दमाऊ और मशकबीन के साथ निकली यह यात्रा 20 को देहरादून पहुंचेगी जहां सीएम कार्यालय का घेराव प्रस्तावित है। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और कर्णप्रयाग तक पैदल यात्रा की। महिलाओं ने समिति की पैदल यात्रा को पूर्ण समर्थन दिया।

... और पढ़ें