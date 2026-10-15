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ज्योर्तिमठ: अंकित भंडारी को न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च

Alka Tyagi

Updated Thu, 15 Oct 2026 07:37 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 07:37 PM IST







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अंकित भंडारी को न्याय की मांग को लेकर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व भाकपा माले की ओर कैंडल मार्च किया गया, ओर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की गई। ... और पढ़ें

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