Chamoli News: नशामुक्ति की शपथ दिलाई

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वाण गांव में 40 युवाओं को साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षणदेवाल। चमोली जिला पर्यटन विभाग ने वाण गांव में दस दिवसीय एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स का समापन किया, जिसमें 40 युवक-युवतियों को साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण मिला।समापन समारोह में ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। शिविर में पर्वतीय जीवनशैली, प्रकृति संरक्षण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण दिया गया। जिला पर्यटन विभाग के जनार्दन थपलियाल ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर गांव में ही आजीविका से जोड़ना है। ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने देवाल में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिकी मजबूत होगी और पलायन रुकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने आयोजन के लिए जिलाधिकारी और जिला पर्यटन अधिकारी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण युवाओं को प्रेरणा देगा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएगा। संवादकर्णप्रयाग-नैनीताल राजमार्ग पर मलबे के ढेर, हादसों का खतराआदिबदरी। कर्णप्रयाग-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर ताल से बकरिया बैंड तक मिट्टी और पत्थरों के ढेर वाहन चालकों के लिए खतरा बन गए हैं। इन मलबे के ढेरों के कारण सड़क पर हादसों की आशंका बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश बहुगुणा ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि बरसात में आया मलबा चांदपुर गढ़ी से बकरिया बैंड तक सड़क के संकरे स्थानों और मोड़ों पर डाला गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने नालियों की सफाई के बाद मलबा सड़क किनारे ही छोड़ दिया है। इसके साथ ही, सड़क किनारे उगी झाड़ियां भी वाहनों और पैदल राहगीरों के लिए खतरा बनी हुई हैं। बहुगुणा ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से मलबे के ढेरों को शीघ्र हटाने की मांग की है। उन्होंने नालियों से निकले मलबे को सड़क पर न लगाने और झाड़ियों को काटने का भी आग्रह किया। संवाद