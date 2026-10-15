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चमोली: अस्पताल से अचानक बिना बताए निकली गर्भवती, नृसिंह मंदिर पैदल मार्ग पर दिया बच्चे को जन्म

Thu, 15 Oct 2026 07:25 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 15 Oct 2026 07:25 PM IST
सार

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने गर्भवती को कुछ देर रुकने के लिए कहा तो वह बिना बताए बाहर चली गई। इस दौरान उसने मार्ग में ही बच्चे को जन्म दिया।

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Pregnant woman leaves hospital suddenly gives birth to a baby on footpath on Road
सड़क पर बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को पहुंचाया अस्पताल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिन से भर्ती एक गर्भवती महिला अस्पताल से अचानक चली गई। इस दौरान गर्भवती ने नृसिंह मंदिर पैदल मार्ग पर ही एक बच्चे को जन्म दिया। जिसकी सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों जच्चा बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची। दोनों सुरक्षित हैं।

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बताया जा रहा है कि जब नेपाली मूल की महिला प्रसव के लिए अस्पताल में थी तो वहीं उस समय पहले से ही एक महिला का प्रसव कराया जा रहा था। डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को बाहर कुछ देर इंतजार करने को कहा, लेकिन वह बिना बताए ही अस्पताल से निकल गई।
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दूसरी महिला के प्रसव के बाद  महिला को अस्पताल में नही दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला को ढूढने निकली तभी स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद टीम  पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास पहुंची जहां पर महिला प्रसव पीड़ा में थी। तभी महिला का सफल प्रसव कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉ गौतम ने बताया कि अस्पताल ने दोनों स्वास्थ हैं।

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