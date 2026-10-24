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राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने बदरीनाथ धाम में की पूजा अर्चना

Alka Tyagi

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:02 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:02 PM IST







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उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन आज बदरीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

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