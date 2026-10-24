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चमोली: बदरीनाथ धाम पहुंचे  राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बदरी विशाल के दर्शन कर की पूजा अर्चना

Sat, 24 Oct 2026 02:45 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Alka Tyagi Updated Sat, 24 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

राज्यपाल ने 19 अक्तूबर को लोकभवन में प्रदेश के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। शपथ ग्रहण के पश्चात यह उनका पहला बदरीनाथ धाम दर्शन कार्यक्रम है।

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Uttarakhand Governor Dr Dhal Singh Bisen reached Badrinath Dham offered prayers
राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन आज बदरीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

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बता दें कि राज्यपाल ने 19 अक्तूबर को लोकभवन में प्रदेश के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। शपथ ग्रहण के पश्चात यह उनका पहला बदरीनाथ धाम दर्शन कार्यक्रम है।

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