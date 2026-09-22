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बदरीनाथ धाम में माता मूर्ति महोत्सव की तैयारी, भगवान बदरीविशाल को मिला न्योता
बदरीनाथ में माणा घन्याल श्री घंटाकर्ण महाराज ने भगवान बदरीविशाल को माता मूर्ति मंदिर आने का न्योता दिया।
बुधवार को माता मूर्ति महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।
द्वादशी तिथि पर बदरीश पंचायत से बदरीनाथ धाम के रावल की अगुवाई में डिमरी पंचायत के प्रतिनिधि उद्धव जी माता मूर्ति मंदिर पहुंचेंगे।
उद्धव जी भगवान नारायण के प्रतिनिधि के रूप में माता मूर्ति की कुशल-क्षेम जानने माणा क्षेत्र स्थित मंदिर जाएंगे।
इस अवधि में श्री बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे।
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