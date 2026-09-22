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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Chamoli:A pledge for a drug-free nation rises from the border; the message will resonate across the country from Mana

सरहद से उठा नशामुक्ति का संकल्प, माणा से देशभर में गूंजेगा संदेश

Tue, 22 Sep 2026 07:07 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:07 PM IST
Chamoli:A pledge for a drug-free nation rises from the border; the message will resonate across the country from Mana
भारत के प्रथम गांव माणा से नशामुक्त भारत अभियान का आगाज किया गया। गंगा से गंगासागर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नशामुक्ति का संदेश’ पहुंचाने के संकल्प के साथ यह मुहिम शुरू हुई। अभियान में भारतीय सेना, गढ़वाल स्काउट, एनसीसी कैडेट्स, स्थानीय लोगों और सजग इंडिया समेत 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मुहिम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ व सकारात्मक जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है। माणा से शुरू हुआ यह अभियान देशभर में नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा।
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