प्रधान संघ ने 10 सूत्री मांगों पर की नारेबाजी, 28 को तालाबंदी की चेतावनी

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प्रधान संघ ने अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय में नारेबाजी की। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 28 सितंबर को तालाबंदी की चेतावनी दी है। संघ ने सभी 29 विभागों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की। प्रधान संघ के अध्यक्ष खिलाप सिंह बिष्ट और महामंत्री नरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। संघ ने ग्राम प्रधानों को न्यूनतम 20 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की। जिला योजना की बैठक में प्रधान संगठन को सदस्य बनाने की भी मांग की गई। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 600 रुपये और कुशल मजदूरों की 800 रुपये करने की बात कही। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की कार्यदायी संस्था बनाने की मांग भी है। संघ ने लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त किया।

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