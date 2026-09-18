{"_id":"6aad2ca7c16dc78a7c05306e","slug":"video-chamoligauchar-fair-ban-on-polythene-local-residents-to-also-benefit-from-government-stalls-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गौचर मेला: पॉलिथीन पर लगेगी रोक, सरकारी स्टॉलों से स्थानीय लोगों को भी मिले लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगामी 74वें गौचर मेले को भव्य बनाने के लिए पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों ने पॉलिथीन पर रोक लगाने और सरकारी स्टॉलों से लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मेले की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। बैठक शुक्रवार को राइंका के सभागार में हुई, जिसमें जिलाधिकारी गौरव कुमार वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मेलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने पिछले मेले का आय-व्यय ब्योरा प्रस्तुत किया। व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल ने दुकानों के दामों में रियायत और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। उद्यमी हरिकृष्ण भट्ट ने लाभार्थियों की सूची बनाने और मेले के माध्यम से जानकारी देने का सुझाव दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता भुवन नौटियाल ने मेले की स्मारिका के प्रकाशन पर जोर दिया। लोक कलाकार जीतेंद्र कुमार ने स्थानीय कलाकारों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्टॉलों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

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