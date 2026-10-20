अमर उजाला पर देखें उत्तराखंड की हर बड़ी खबर

{"_id":"6ad6457d10a1fd6d53038f51","slug":"garba-festivities-to-continue-late-into-the-night-a-51-foot-tall-effigy-of-ravana-will-be-set-ablaze-on-the-occasion-of-dussehra-ratlam-news-c-1-1-noi1428-4852651-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"रतलाम: कालिका माता मंदिर में तलवारों के साथ गरबा, आज 51 फीट के रावण का दहन, प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}