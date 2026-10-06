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8 नामों से BJP ने साधे कई समीकरण, 2027 से 2029 तक की रणनीति साफ?

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Tue, 06 Oct 2026 01:39 PM IST







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भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की दस सीटों के चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों की घोषणा के साथ सिर्फ उच्च सदन का गणित नहीं साधा है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। ... और पढ़ें

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