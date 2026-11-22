यूपी चुनाव 2027: तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा का ब्लूप्रिंट तैयार, पार्टी ने बनाया 'ट्रिपल एस' फॉर्मूला
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी यूसीसी, राम मंदिर और मथुरा-काशी के मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। 'ट्रिपल एस' यानी संगठन, सरकार और सहयोगी दलों के साथ लाभार्थियों तक पहुंच मजबूत करने पर जोर रहेगा।
विस्तार
सत्तारूढ़ भाजपा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास को मुख्य मुद्दा बनाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैचारिक मुद्दे भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा अपनी 'जीवन बदलने वाली' योजनाओं के लाभार्थियों तक मजबूत पहुंच बनाएगी। इसका उद्देश्य पिछली समाजवादी पार्टी सरकार से शासन में तीखा अंतर दिखाना है।
यूसीसी होगा प्रमुख मुद्दा
यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर इसे लागू करेगी। विपक्ष के 'राम मंदिर चंदा चोरी' के आरोपों पर भाजपा आक्रामक वैचारिक पलटवार करेगी। पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के दान चोरी के मुद्दे पर कार्रवाई का हवाला दे रही है। भाजपा नेताओं ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उठाकर विपक्ष के हमलों को कुंद किया है। एक भाजपा सूत्र ने बताया कि 2027 में लोग तीन बातों पर निर्णय लेंगे। ये हैं बेटियों की सुरक्षा, योजनाओं का लाभ और राज्य में 'गुंडा राज' से बदलाव। कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और लाभार्थी नेटवर्क अभियान के केंद्र में रहेंगे।
'ट्रिपल एस' फॉर्मूला और जमीनी संपर्क
भाजपा ने 'मिशन-2027' के तहत 'ट्रिपल एस' फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें 'संगठन, सरकार और सहयोगी दल' शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बहु-आयामी दृष्टिकोण भाजपा की चुनावी रणनीति को आकार देगा। भाजपा, उसके सहयोगी और सरकार मिलकर लोगों के मुद्दों का समाधान करेंगे। पार्टी हर लाभार्थी परिवार से संपर्क गहरा कर रही है। स्थानीय कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह भी इसमें शामिल हैं।
विकास मॉडल और महिला-युवा केंद्रित योजनाएं
पार्टी रणनीतिकारों ने गहन 'लाभार्थी संपर्क' और मतदाता-सूची अभियान की योजना बनाई है। योगी सरकार के अपराध नियंत्रण रिकॉर्ड पर लगातार बात की जाएगी। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे विस्तार होते एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रमुख उपलब्धियां हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और एमएसएमई को बढ़ावा भी महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।
जन कल्याणकारी योजनाएं और वैचारिक पलटवार
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी महिला-केंद्रित योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी युवा-केंद्रित योजनाएं भी पार्टी की ताकत हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हर घर नल अभियान के तहत 2.43 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन दिए गए। निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली और गन्ने के उच्च समर्थन मूल्य भी शामिल हैं। भाजपा नेता ने कहा कि अयोध्या मे 'चंदा चोरी' की बात करने वालों को मथुरा और काशी पर उनके रुख की याद दिलाई जाएगी।