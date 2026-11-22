यूसीसी होगा प्रमुख मुद्दा

यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर इसे लागू करेगी। विपक्ष के 'राम मंदिर चंदा चोरी' के आरोपों पर भाजपा आक्रामक वैचारिक पलटवार करेगी। पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के दान चोरी के मुद्दे पर कार्रवाई का हवाला दे रही है। भाजपा नेताओं ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को उठाकर विपक्ष के हमलों को कुंद किया है। एक भाजपा सूत्र ने बताया कि 2027 में लोग तीन बातों पर निर्णय लेंगे। ये हैं बेटियों की सुरक्षा, योजनाओं का लाभ और राज्य में 'गुंडा राज' से बदलाव। कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और लाभार्थी नेटवर्क अभियान के केंद्र में रहेंगे।