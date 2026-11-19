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वाराणसी: भजन क्लबिंग से होगा गंगा महोत्सव का आगाज, 24 नवंबर को देव दीपावली पर सजेगी काशी

किशन चौबे

Updated Thu, 19 Nov 2026 12:25 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 12:25 PM IST







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चार दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत नमो घाट पर काशी भजन क्लबिंग से होगी। चार घंटे के कार्यक्रम में बैकस्टेज सिबलिंग्स बैंड पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ पेश करेगा। ... और पढ़ें

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